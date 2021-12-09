機車業龍頭光陽加速電動機車布局，9日與金門縣長楊鎮浯共同宣布第700座Ionex 3.0能源交換站在金門正式開通啟用。

光陽表示，在金門政府政策帶路下，光陽不僅是首家登島建置多點換電站的業者，短時間內推進在金門國家公園六處換電站的設置外，預計將階段性陸續完成全島30座換電站的布建，與金門人共同為低碳島目標而努力。

光陽執行長柯俊斌指出，Ionex 3.0能源交換站朝向2021年底全台1000座目標穩健前進，更藉由此次與金門縣政府的合作，展現光陽傾全力協助各縣市政府打造電動機車友善使用環境與基礎建設的決心。

早在國際協定與中央政府的溫室氣體減量政策之前，金門就已推動低碳島政策多年，縣府多年來鼓勵當地民眾使用電動機車，提供舊換新每台補助32000元、新購每台補助24000元外，更與當地業者結合，鼓勵且補助遊客租賃電動機車，發展套裝低碳旅遊。

為營造電動機車友善使用環境，金門縣府亦針對設置電動機車充換電設施給予補助。柯俊斌表示：「近年來金門縣政府積極推動『綠色能源低碳島』計畫，不僅側重於再生能源利用，更戮力於推行低碳運輸系統。此次KYMCO Ionex團隊與金門縣政府攜手，共同推動綠色運具與能源補充政策，相信在雙方共同合作下，更有助於金門縣政府推動綠色運具的普及。」

為打造電動機車友善環境，分別由金門縣府與金門國家公園釋出公有場地招租，提供廠商設置電動機車充換電設施場域。Ionex 3.0能源交換站由Ionex專賣店為起點，將分三階段佈建，第一階段推進於金門國家公園六處，分布於大、小金門的五個行政區及大金門的中心地段，未來預計將打造30座換電站，以金門大橋連結大、小金門交通，將金門建構為低碳旅遊及純電動載具運行的示範場域。

除了在金門投入大量資源打造基礎建設外，光陽表示，Ionex 3.0換電站目前已於全台開通727站、布建超過800座換電站，穩定朝向年底千站的目標前進，期待未來更多騎乘電動車車主開心奔馳、實現低碳樂活理念，展現Ionex透過能源交換站的積極佈建，打造綠色運輸使用環境的堅持與決心。