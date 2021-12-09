台灣本土已經連續34天零確診，但今天卻傳出，北市南港的中研院P3實驗室，一名研究員在試驗中不慎染疫確診，而中研院神祕的P3實驗室也曝光。

中研院生物醫學科學研究所。（王英豪攝）

林宜玲實驗室同仁在 P3 實驗室前合影。P3 實驗室的工作人員必須穿著實驗衣，而且穿、脫順序都有嚴格的 SOP，並配合定期訓練。（圖 /中研院、林宜玲)

台灣本土已經連續34天零確診，但今天卻傳出，北市南港的中研院P3實驗室，一名研究員在試驗中不慎染疫確診，而中研院神祕的P3實驗室也曝光。

根據中研院官網，中研院生物醫學科學研究所有一間實驗室，日夜忙著「養」病毒，以檢測疫苗、藥物、試劑有效性，它就是中研院唯二的 P3 實驗室。

中研院官網指出，現實世界中， P3 實驗室的研究人員真的必須穿著密不透風的實驗衣，才能處理危險病毒。

中研院官網介紹，P1~P4 實驗室差別在哪？P1 實驗室最單純，只有洗手台、工作區、實驗衣，如大學的生物實驗室。P2 實驗室加上生物安全櫃，比較危險的生物、怕被汙染的樣品，統統必須在安全櫃裡進行。

P3 實驗室像是把整個實驗室變成安全櫃！實驗室內是負壓（相比於室外壓力較小），氣流只能從室外往室內吹，不能由室內往外吹，避免病原菌外洩。另外還有雙門滅菌鍋，實驗用品必須經過高溫高壓、蒸氣滅菌之後才能由外部取出。

官網強調，最神秘的 P4 與 P3 大同小異，但人員必須穿著連身供氣正壓防護衣，衣服外面是負壓、內部是正壓，作用是防止病原菌隨氣流竄進防護衣內。