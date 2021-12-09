美國半導體產業協會(SIA)日前在提交給美國貿易代表署(USTA)的意見書中指出，301條款關稅造成晶片短缺惡化，同時拉低經濟成長，建請政府取消此一關稅。此外，英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)則呼籲，政府應擴大對半導體的投資，以紓解晶片短缺問題。

SIA是在12月1日提交給USTA的意見書中做出上述陳述。SIA認為，依據301條款對半導體與相關產品祭出報復關稅造成全球晶片短缺、推升價格，並嚴重衝擊美國消費者與汽車、家電、醫療設備以及科技產品製造商。

SIA指出，儘管美國面臨來自中國不公平貿易實質且嚴重的挑戰，根據301條款對半導體與相關產品採取報復性關稅，實際上是對美國晶片製造商與消費者課稅，對美國經濟造成不必要的負擔。

此外，關稅也打擊半導體產業持續擴大產能以滿足半導體需求暴增的相關努力。SIA因此呼籲USTA應取消對半導體與相關產品的關稅，此舉也不影響美國持續與中國磋商更有利的貿易與經濟條件。

半導體為現代經濟的基石，是趨動智慧手機、汽車、超級電腦與醫療設備等數位產品不可或缺的關鍵零件。美國晶片業市占率居全球之冠，全球市占率將近5成。

美國2020年半導體出口超過490億美元，擠進前5大出口產品之列。半導體也是美國對中國擁有貿易順差的產業之一，美國半導體製造商有將近半數產能是在美國本土生產。半導體產業總共雇用27.7萬個美國高薪勞工，全美相關從業人口更達160萬。

針對晶片短缺問題，英特爾執行長基辛格指出，美國解決問題的能力有限，因為過去幾十年來本土晶片製造不斷下滑，而其他國家則透過補貼半導體產能持續增加。

他進一步表示，半導體攸關美國經濟安全，若想要可靠的供應無非是短期透過投資擴大產能，這部份政府的支援就相當重要。