張文綺與籃籃泥巴田大對決。（民視提供）

民視《綜藝新時代》浩角翔起、籃籃、張文綺與徐凱希日前帶大家到台中大甲體驗一日芋頭農，來尋找職人紀文雄（雄哥），主持人與來賓這次會帶大家體驗的工作有採子芋、田裡劃線、種植與採收，而且大甲的芋頭產量可是佔全台灣的1／3，產季是農曆7至隔年4月，為全台之冠。

到芋頭田的時候，張文綺說家中賣鹹酥雞，要做芋籤的時候處理芋頭都會手癢癢的，想知道原因，職人雄哥解釋一般家庭主婦習慣先把芋頭洗過後再削皮，但過水後的芋頭會把草酸檢溶解，草酸檢會造成皮膚發癢，所以最好芋頭乾的時候削皮，張文綺突然反問：「如果濕濕的戴套OK嗎？」職人雄哥尷尬羞喊：「戴套當然OK阿！」直說張文綺超天兵。

在比賽採收芋頭時，2位戰神芋頭職人超嗆聲說：「先讓主持人與來賓1人1顆，我們2個讓5顆也不會輸。」現場直接被引爆戰火，主持群與來賓5人卯起勁來比賽，卻還是大敗芋頭職人，浩子還直接cue張文綺與職人battle口條，沒想到文綺不僅詞窮，嘴巴吐出的芋頭酥屑也飛濺到職人身上，讓職人忙著閃躲，逗趣的互動讓現場笑到肚子痛。

雄哥帶大家到水田教大家如何劃線，一群人踩在田裡已經錄很久，籃籃超讓的歪樓離題讓浩子直接跑去把籃籃抓起來摔到田中，還故意把籃籃臉往下壓，結果籃籃直接爆走，抓起泥巴就往浩子丟，兩人就這樣追逐到場面失控停止錄影，讓工作人員又好氣又好笑。

沒想到籃籃看到張文綺臉上好像有東西，沾滿泥巴的手塗了她整臉，浩翔直接起鬨要她與師妹一較高下，張文綺的戰鬥力直瞬間噴發，將籃籃壓制在泥巴田，還做了一個勝利的動作後才罷休，超離題又不按腳本讓職人看傻眼也笑到不行。

在了解芋頭種植的辛苦後，大家也體力透支更佩服職人們的辛苦，也呼籲觀眾多支持台灣農產品，節目最後職人雄哥也帶大家到家裡並煮了一桌豐盛的芋頭大餐請大家享用，在溫馨氛圍畫下句點。