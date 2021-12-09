美國聯準會(Fed)下周將召開FOMC會議，華爾街預期在Fed主席鮑爾將「暫時性」從通膨拿掉後，將加速縮減購債行動(Taper)進程，並暗示2022年將採取更積極的升息政策，加上各國對於Omicron 變種病毒會對經濟復甦帶來如何衝擊仍在消化，華爾街對明年標普500指數目標落在哪的分歧程度相差20%，創下10年來次高紀錄。

綜合外媒報導，摩根士丹利、巴克萊、美銀等外資對於明年美股表現較為悲觀謹慎，大致落在4400~ 4800點。Ned Davis Research 首席策略師 Ed Clissell認為，明年底標普 500 指數將達到5000 點，但將面臨企業獲利放緩、Fed緊縮貨幣政策等因素，讓美股陷入「淺度熊市」(a shallow bear market)，預料美股走勢將大幅修正10%，才會觸底反彈。

瑞信、摩根大通則是對於美股表現樂觀，認為企業獲利前景與財務狀況持續改善，認為明年標普500指數目標將來到5200點。雖然前幾周受到Fed轉鷹與疫情重燃情緒衝擊，導致美股大幅修正，但隨著逢低買盤強勁表現下，標普500指數已經拉回到歷史高點4743點附近，遠優於市場今年初對標普500指數預估的4400點，超過幅度約7.79%。若從各個外資提出的預估來看，從4400~5200點都有，差距高達800點，相差約20%，創近10年第二大差距。

調研機構Ned Davis首席策略師Clissell指出，今年企業獲利是美股成長主要動能，儘管過去40年經濟擴張區間，企業獲利收縮很少出現，但隨著近期工資上漲，明年企業獲利收縮預計達30個基點。此外，Fed對於貨幣政策的態度更為關鍵，過去80年追蹤指數資料顯示，升息不一定會打擊牛市，但股市必須面對資金緊縮的1年，升息速度將成為關鍵，若是緩慢升息的狀況下，股市平均上漲11%，快速升息將下跌約2.7%。

Ned Davis的模型顯示，2022年上半年預計將出現一波修正，主要是在疫情、供應鏈瓶頸、通膨等因素對經濟復甦的影響，將決定下滑的幅度，加上在波動性加劇的風險，優質的權值股、穩定成長的企業將成為首選。