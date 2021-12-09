四大公投倒數10天，最民調顯示，反萊豬、公投綁大選皆有過半民眾支持，另兩項公投案珍愛藻礁、重啟核四，則是拉鋸狀態。而這份民調結果也在網路上引發討論。國民黨前青年部主任陳冠安就指出，民進黨秘書長林錫耀聲稱四項公投民調已經「黃金交叉」，更表明四個都不會過，但最新民調數字卻卻呈現相反數據。

根據《TVBS》最新民調顯示，表示會去投票的民眾中，有47%一定會去、17%可能會去，若以表態「一定會去」投同意票的受訪者粗估同意票數，同意反萊豬、公投綁大選同意票數分別佔18歲以上民眾的27%及26%，可能通過門檻；至於珍愛藻礁、重啟核四的同意票數分別是20%、24%，可能未過25%門檻。

民進黨主席蔡英文8日主持民進黨中常會，中常會前記者會，林錫耀（右）針對近日將舉行的公投活動上台對媒體說明，左為蔡英文總統。（圖/本報資料照，陳信翰攝）

另該民調也指出，在是否禁止萊豬進口部分，有55%民眾同意禁止進口，不同意禁止則有33%，另12%沒有表示意見；公投綁大選有53%民眾表示同意、35%不同意、11%未表示意見，相較11月的調查結果，同意比例增加3個百分點，不同意比例則減少2個百分點。

針對重啟核四，有46%民眾表示同意、42%不同意、12%沒有表示意見。和上個月相比，同意重啟的比例增加4個百分點，不同意比例則減少3個百分點；三接遷離藻礁部分，39%民眾同意遷離接收站、35%不同意，兩者比例都比上個月增加2個百分點，另25%未表示意見。

陳冠安今(9日)在臉書發文指出，距離公投只剩9天，民進黨的黨公職民代今天進行全國大串連，站上街頭高喊四個不同意，而 秘書長林錫耀更是聲稱四項公投民調已經「黃金交叉」，表明四個都不會過。

他質疑，林錫耀喊得很大聲、很澎拜，但《TVBS》最新民調卻呈現相反數據，跟11月相比，公投大致呈現同意比例增加、不同意減少的趨勢，顯示民進黨這一個月以來的攻勢，效果其實並未想像中的那麼大。

陳冠安續指，不過就目前而言，即使四項公投仍是同意比例高於不同意，但由於投票意願不若選舉，所以目前仍只有反萊豬跟綁大選，通過25%的公投門檻。整體來說，雖然像反萊豬或綁大選，同意比例都高出不同意快2成，然而礙於公投門檻，也決不能輕忽放鬆。