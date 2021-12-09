馬來西亞網紅沛妤（Pei Yu）擁有亮麗外貌和魔鬼火辣身材，時常在社群分享養眼福利照，讓她圈粉無數，IG吸引超過76萬人追蹤，而她也因為時常帶著口罩去運動，超兇體態受到關注，在網路引起熱議。

近日沛妤穿上蜘蛛人造型的潛水衣，裡面搭上紅色比基尼，在還沒穿好衣服的情況下，直接露出超亮車頭燈，傲人身材全看光，讓網友都直呼太辣，還笑稱「最新的蜘蛛人電影女主角應該找妳來演的」。

沛妤清純外貌下，擁有超兇身材。(圖／翻攝自沛妤IG)

沛妤時常在社群分享健美好身材，超豐滿上圍加上纖細蠻腰，相當不科學，另外她還擁有結實腹肌和完美S曲線，都讓人稱羨不已，而她也不吝於秀出渾圓雪乳和逆天長腿，曾曬出只穿吊帶褲沒穿內在美的福利照，讓粉絲大飽眼福。

而沛妤之前也因為戴口罩去運動，身材太兇受到關注，沒想到脫下口罩後，竟然也是正妹一名，清秀長髮和精緻五官，加上戴著眼鏡的清純造型，卻有著反差的傲人身材，成功吸引大批粉絲追蹤，IG擁有76.8萬人追蹤，而她的自介也稱「我很豐富，無法簡介」，果然是美照和豐富，連身材也非常豐富。