「法國24」電視台（France 24）報導，法國教育部長9日表示，法國不會跟隨美國、澳洲、英國等國家的腳步，對北京冬季奧運會進行外交抵制，與該國先前聲稱希望整個歐盟「同進退」的態度相違背。

法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）告訴該國BFM電視台和RMC廣播電台，法國不會對北京冬奧進行外交抵制，雖然他本人不會出席，但體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）屆時將代表法國政府前往北京。

布朗凱強調，須當心體育與政治之間的聯繫，因為體育是一個「與世隔絕的世界」，若讓其遭受政治干預，可能導致情勢失控，最終毀掉所有競賽。不過他也表示，法國會繼續譴責中國大陸侵犯人權的行為。

不過法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日才在聲明稿中表示，將與歐盟成員國協商，尋求在是否外交抵制北京冬奧上採取一致的態度；而在布朗凱接受訪問的同時，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）則在記者會中重申，外交抵制問題「將以歐洲層級處理」，仍在尋求與歐盟的共同立場，不清楚布朗凱是否提前洩漏法國政府的實際立場。

在美國政府6日宣布對北京冬奧進行外交抵制後，澳洲和英國已先後跟進，紐西蘭也稱不會派官員出席，但強調原因與新冠肺炎（COVID-19）全球疫情有關，且早在10月就已向中國大陸通知此決定。除此之外，南韓、日本等美國東亞盟友皆尚未正式表態，與法國同為歐盟核心成員國的德國也表示，歐洲須就是否外交抵制北京冬奧商定共同對策。