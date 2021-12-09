中華汽車（2204）輕小型商用車在全台擁有很高的市占率，2021年中華汽車「候鳥車輛維修巡迴服務」擴大服務範圍，從偏鄉服務跨足醫療照護，新增「中華三菱救護車健檢服務」。自10月起全台號召，共有77輛救護車回廠保養，以行動為醫療防疫盡一份心力。而「候鳥車輛維修巡迴服務」持續關懷交通不便的東台灣，11月前進宜蘭金岳部落，12月則移師台東桃源村，兩場公益場次維修近百輛車輛，中華汽車期望持續運用汽車本業核心職能，讓「交通」成為彼此溫暖的橋樑。

中華車指出，不只前進偏鄉修車，「候鳥車輛維修巡迴服務」更要培育汽車專業人才。近年來，中華汽車積極與台北城市科大、台東專科學校產學合作，透過「候鳥健檢」與「保養廠實習留才」的方式，讓同學與汽車有更緊密的連結，根據近三年統計，台北城市科大近20位同學至匯豐保養廠實習，留任率也屢創新高。而在東台灣，匯豐台東廠則是台東專科學校技師養成班，小小的保養廠有三分之二的員工都來自台東專科學校，學校的學長搖身一變成為職場中的「先輩」，同事間的好感情也讓台東廠一直維持超低的離職率。

中華車指出，經銷商匯豐汽車台東廠掌管大武鄉、延平鄉、卑南鄉等地的行車安全，向來喜歡聘用台東在地的孩子，廠長楊國志坦言：「小至接待、大到廠長，這邊很多員工都出自於台東專科學校，為了留住人才，匯豐積極與全台技職學校產學合作，讓同學來廠內實習，畢業後也能直接來工作。」中華汽車綿密的經銷體系不僅提高偏鄉地區的就業率，也讓孩子對工作更有歸屬感。

除了管理保養廠大小事，廠長楊國志也不忘照顧這一群小學弟，在匯豐台東廠，楊國志有兩位得意的左右手，掌管零件業務的林鴻智曾是竹科工程師，為了兼顧家庭，兩年前回到台東工作，台東專科學校電機系畢業的他笑著說，雖然自己不會修車，但在保養廠卻有很好的人緣，因為每天都有很多人追著他問零件。比起在外工作的辛苦，自己更喜歡回到家鄉打拼的親切感。陳暐傑則是台東廠最年輕的技師，畢業拿到汽車維修乙級證照，隨即投入車輛維修的工作，在台東廠工作五年，陳暐傑每天藉由維修5、6輛車奠定自己的基本功，陳暐傑說，在廠內每位技師都有過人之處，努力學習才能跟著技師長們巡迴偏鄉，進行「候鳥健檢」服務。