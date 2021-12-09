台灣保時捷汽車宣布，正式在台上市Macan休旅車新改款，共有三款車型，動力表現皆較前一世代更加強悍。

台灣保時捷總裁Mathias Busse表示：「自2014年上市以來，結合了SUV實用性與跑車高性能的Macan，便擄獲眾多車迷的心。 這款高人氣保時捷車款獲得全面升級，包括更強勁的引擎、更優化的底盤，使得新Macan性能再提升。也配備了更吸引人的外觀與內裝設計：更犀利的跑格風格，以及具備觸控面板設計的全新中控台。自發表以來，全新Macan於台灣市場反應熱烈，亦充分反映在訂單量上。相當期待看到更多人享受駕駛更強悍、犀利且動感的Macan。」

Macan作為保時捷品牌旗下人氣最高休旅車系的運動化旗艦車款，Macan GTS雄踞車系的性能之巔，搭載2.9升雙渦輪增壓六缸引擎可輸出440 匹馬力，較前款動力增加60匹。承襲保時捷GTS車款出色的反應能力以及動力輸出表現，配備跑車計時套件後的Macan GTS，僅需4.3秒便可完成零百加速，極速可達每小時272公里。

Macan S亦改搭載2.9升雙渦輪增壓六缸引擎，動力輸出比前代高出26匹 PS，達到380匹，從靜止狀態加速到時速100公里僅需4.8秒，極速上看每小時259公里。

Macan家族首次登場的全新入門款Macan，搭載渦輪增壓四缸引擎、動力輸出達265匹，可於6.4秒內可完成零百加速，極速達每小時232公里。上述車款的引擎均搭配七速PDK雙離合器自手排變速系統、保時捷循跡管理系統和全時四輪驅動系統。

全新Macan的懸載系統提供更寬廣的延展範圍，兼顧高乘坐舒適度，及極致運動化的駕控表現。底盤系統再優化：全新Macan對不同駕駛模式及路況的反應能夠更靈敏且直接，方向盤亦能提供駕駛更清晰的反饋。保時捷主動式懸載調整系統的減震反應等亦重新調校，主動且連續地調整每個車輪的制震反應。保時捷主動式懸載調整系統為Macan選配項目，並為Macan S 和Macan GTS的標準配備。

Macan GTS標配跑車化氣壓懸載系統，車身降低10mm，前軸的氣壓懸載系統剛性提升10％，後軸硬度則提高15％。Macan GTS同時可以選配GTS運動套件，搭配21吋GT Design 輪圈及高性能輪胎、保時捷扭力分導升級系統與跑車計時套件，進一步強化車輛的動力潛能。

透過局部的調整，保時捷進一步強化Macan運動休旅的視覺風格。重新設計的車頭增添與車身同色的飾板凸顯出Macan的寬闊車體視覺，行駛在道路上更增氣勢。全新Macan GTS車鼻中央處及其他區塊施以黑化設計。車尾輪廓則以包覆著獨特工程設計的下擴散板收束。車身前後皆採用嶄新的3D結構設計，亦可選配車側刀刃造型飾板。此外，全車系標配保時捷動態照明系統與Sport Design車外後視鏡。

全新Macan提供14種不同顏色讓車主選擇，包括新車色金屬木瓜橘和金屬龍膽藍，以及與配備GTS運動套件的Macan GTS相襯的蟒蛇綠。此外，全新Macan並標配尺寸更大的車輪，Macan入門款標配19吋，Macan S為20吋，Macan GTS 則是21吋。全新車輪更增添了七種不同設計細節。

全新Macan內裝設計大幅進化，包含添增了極具現代感、優雅風格的中控台。全新的操作概念以觸控面板取代了傳統觸鍵按鈕，使駕駛艙呈現出簡潔洗練的結構。全新短捷的排檔桿尺寸座落於工整中控台模組區的中央。儀錶板頂端的指針時鐘現成為標準配備。多處皮革面料與縫線提供龍膽藍、金屬木瓜橘或蠟灰色等選色給車主選擇，替內裝增添色彩上的視覺重點。Macan持續提供許多標準配備的線上功能服務，車主可以藉由保時捷通訊管理系統搭配的10.9吋高解析度觸控螢幕進行控制。Macan亦採用了911車系的新型多功能GT跑車式方向盤。

除了外觀上的動態優勢和黑色系亮點外，限定選用於頂級車型的GTS 運動套件亦涵蓋特定的專屬內裝設備，包括了18向電動調整跑車座椅、碳纖內裝飾板套件、真皮內裝套件搭配Race-Tex材質，以及帶有對比色縫線及蟒蛇綠色GTS字樣等各項內裝設備。

台灣保時捷指出，Macan自上市以來已在全球成功交付600000輛，其中大約八成的買家是首次購入保時捷。此外，近年來購買Macan的女性比例亦不斷上升，為女性車主占比最高的保時捷車系。

全新Macan定價284萬元起，Macan S為348萬元起，Macan GTS為461萬元起。