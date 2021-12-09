中共中央機關報《人民日報》用戶端9日晚發布國際評論專欄「鐘聲」文章〈美方挑釁言行讓台海局勢進一步緊張〉指出，美政府高官近日宣稱從威懾和外交角度來看，美國將採取一切行動確保中國大陸武力統一台灣「永遠不會發生」。美方不負責任的挑釁言行，無異於火上澆油，嚴重威脅台海和平穩定。美方利用「台獨」這顆棋子，歪曲抹黑中國大陸對台政策，以此為藉口推進「以台制華」，是對中國人民實現國家統一的堅強決心、堅定意志和強大能力的嚴重誤判。

鐘聲稱，當前台海局勢面臨新一輪緊張，根源在於台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。一段時間以來，美軍在台海地區大刷存在感，美國議員和政府高級官員頻頻訪台，高調炒作所謂「台灣國際空間問題」，慫恿盟國政客在台灣問題上挑起事端...美方種種行徑破壞台海現狀，助長台獨勢力囂張氣焰，挑戰一個中國原則，無疑是在玩火。美方最新表態還將其「過去8個月在印太地區所做努力」與台灣問題關聯，再次證明美國所謂「印太戰略」不針對第三方的說法，不過是為了掩人耳目。究其根本，美方是在縱容台獨，煽動台海局勢緊張，以實現其遏制打壓中國的地緣政治圖謀。

文章指，美方處心積慮打造謊言鏈條，聲稱「中國單方面改變台海現狀、美方不得不採取行動」，既不符合當前台海現實，也是對中方相關政策立場的曲解。以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。大陸是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。民進黨當局「倚美謀獨」、美方「以台制華」動作不斷，美台勾連挑釁在先，中方作出堅決回應在後，事實不容抵賴。美方顛倒因果，刻意渲染中國「改變現狀」，這種倒打一耙的言行，恰恰證明其在意的不是台海和平，而是利用台海緊張局勢遏制打壓中國。

鐘聲稱，台灣是中國的一部分，解決台灣問題完全是中國內政。中方擁有捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。這是看待台海局勢發展時應該準確把握的一個基本點。無論美方搞什麼動作、如何提高調門，都不可能阻擋中國完全統一的歷史大勢。美方應充分認識台灣問題的高度敏感性，慎重妥善處理涉台問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。美方任何「以台制華」的圖謀，任何混淆是非、顛倒黑白的言行，任何政治恫嚇，只會將台海局勢推向進一步緊張。

文章指，中國實現完全統一是不可阻擋的歷史潮流，不會因任何人、任何勢力、任何國家而改變。正告美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止挑戰一個中國原則、破壞台海和平穩定，立即停止與台獨勢力勾連、給台獨勢力製造幻想，否則必將玩火自焚。