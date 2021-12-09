網軍、公投和論文門成為最近最受關注的新聞話題，至於論文門，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪透露，她有次跟先生談到總統的論文門，他只說「總統的論文一定有些問題存在，才會被如此討論不休」；而她她覺得奇怪的是，當到總統，博士證書竟會數次遺失。

陳佩琪9日在臉書貼文表示，最近新聞都在討論網軍、公投和論文門議題，她有次跟先生談到總統的論文門， 他只說總統的論文一定有些問題存在，才會被如此討論不休，而她沒念博士，講不出任何評論，只是覺得當到總統，博士證書會數次遺失，也著實奇怪，不像她這種個性的人，每年收入和買房匯款都收得好好的，更別說醫師證書或畢業證書了，一個人能當到總統， 生活自理卻如此漫不經心，也真是天下奇聞。

另外，針對最近的網軍議題，陳佩琪表示，這議題讓她最有感的、也能說上嘴。她認為，網軍要獵對象攻擊，通常這個咖要有一定的份量，比如要跟主子選總統之類的人，網軍之所以會對她的臉書攻擊，想也知道是老公礙著了人家的利益。2019年，先生一直被人拿出來做總統民調的對比，他從沒說要棄市民去跟人家選總統，從頭到尾都是被動列入民調，想當然，這種攻擊應該就是要他不要出去選總統吧，直到現在，她仍常問先生，「你若出去選2020，那現在的總統會是誰？」

陳佩琪回憶表示，2019年的八八父親節那天，她的父親去世3周年多， 自己在臉書寫了篇感念父親的文章，沒想到幾分鐘後，接連出現數十個帳號，通篇辱罵她和先生是紅檳榔，還謾罵她的父親說養出這麼一個女兒，那時約晚上六、七點，家人都還沒回來，她找不到人訴苦，就忍不住坐在電腦前直掉淚，想不出來台灣人善良個性何時變成這樣，這些人本來就是這樣？還是拿錢辦事的網軍？ 後來看到一位網友留言說「為什麼你們這些網軍如此可惡 通篇悼念文，也需這樣攻擊嗎？」此則留言引來許多共鳴，留言攻擊才稍微歇止。