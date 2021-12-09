54歲符姓犯嫌（中）上月28日殺害84歲父親，不僅伴屍長達9天更殘忍肢解棄屍，警方8日循線逮捕，9日解送符嫌到新北地檢署。（張鎧乙攝）

54歲男子符冠羣疑因不滿84歲父親對77歲母親家暴，父符嫌將老父殺害後分屍，宛如古代酷刑「人彘」，警方8日晚間逮捕符嫌，警方不到12小時破案，新北市長侯友宜親自致電慰勉專案小組辛勞，要求警察局持續掃黑，打擊犯罪。

據悉，符嫌的父母離婚分居30年，符嫌與母親居住於新北市永和，父親則返回台中老家，近年來居住在台中某長照中心，符嫌父親因身體疾病，上月多次要求將他帶回新北一起居住，符嫌於上月24日才將老父接回永和住家一起居住。

豈料，3人才團員4天，符嫌於28日晚間趁老父熟睡之際，先利用枕頭悶死他，將屍體放於屋內長達9天，本月6日由於屍體腐敗、惡臭，符嫌本要將老父屍體裝至於白色置物箱棄置，但因屍體過大，最後直接將屍體揹上住家7樓頂分屍。

永和警分局獲報12小時內破案，侯友宜親自致電慰勉專案小組辛勞，侯表示，新北人口眾多幅員廣大，治安狀況當然複雜，要求警察局持續掃黑、打擊犯罪，治安沒有永遠的勝利，新北市人口眾多，本來就會有比較多的問題，持續掃黑不會間斷。

侯友宜強調，「我要在這裡特別要求，也要拜託全民一起來支持警察，我們會不斷地持續破案、不斷地掃黑、壓制犯罪，讓新北市平安，讓市民都能夠安居樂業」。