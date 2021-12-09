台灣民眾黨指控「騙子政府踐踏生命，棧橋橋墩直直插在藻礁上，對生態造成浩劫」，中油澄清表示，鏤空棧橋在2018年的環評中就已說明，沒有欺騙。原來的三接方案蓋在岸邊確實影響藻礁，但目前再外推方案變成在海上，更讓整個藻礁G1、G2區都完整保存下來，經過學術嚴謹調查對環境影響已是最小，呼籲民眾黨不應刻意忽略中油對藻礁和環境所做的保護。

中油指出，2015年的三接方案本來是蓋在藻礁上，當時的原方案涵蓋了藻礁區，工業港也要浚挖，到了再外推方案，三接改為移到海上，就不會蓋在藻礁上。接收站已外推至離岸1.2公里，再用鏤空棧橋讓天然氣透過管線接回儲槽跟電廠。相較於2015原方案完全填平藻礁，或是台北港海管上岸挖岸邊的方案，以棧橋放管線的方式，是藻礁保護最大化的工法，也在2018年的環評中就已說明，沒有欺騙的問題。

中油強調，三接外推方案是工程上影響環境最小的方式，保護藻礁、減少中南部空污，且維持供電穩定。即使未來還有規劃，中油也會規劃在不影響G1、G2區潮間帶藻礁的前提下進行，經專業工程可行性評估後，以及環評審查通過，才會推動。