歲末年節將至，由於受到疫情影響出國意願，讓自駕國旅風氣更盛以往，Kia汽車總代理台灣森那美起亞宣布，推出冬季健檢活動，自15日起至2022年1月28日，凡Kia車主預約回廠即享車輛防疫清潔及全車21項綜合車輛安全檢查，以及獲得Kia新春紅包袋，多項優惠方案定保則可獲得Kia口罩。此外，消費滿額還有機會獲得Kia經典棒球帽或Kia休閒保溫杯，多項Kia原廠特選精品再享定保加購價回饋車主。