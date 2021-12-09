國民黨「公投大家挺 台灣謝謝你」公投宣講活動9日晚間7時至10時於新莊體育館前舉辦，聚集上千名頭綁「反萊豬 護食安」布條，晚間8時許，國民黨主持人台上高呼，現場民眾已經突破2萬人。現場不斷高呼「四個都同意、台灣更有力！」。（戴上容攝）

國民黨「公投大家挺 台灣謝謝你」公投宣講活動，9日晚間7時至10時於新莊體育館前舉辦，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前秘書長李乾龍、新北市議長蔣根煌、趙少康、郝龍斌等人出席，晚間8時許，主持人現場高呼突破2萬人，新北市議長蔣根煌痛批民進黨，都買過期疫苗，實在很惡質。

國民黨「公投大家挺 台灣謝謝你」公投宣講活動9日晚間7時至10時於新莊體育館前舉辦，聚集上千名頭綁「反萊豬 護食安」布條，晚間8時許，國民黨主持人台上高呼，現場民眾已經突破2萬人。現場不斷高呼「四個都同意、台灣更有力！」。

台北市議員羅智強表示，民進黨非常惡質，可以把同黨的高嘉瑜打到快死掉，他街頭演講400場、夜宿凱道41天，就是為了4個公投，4個公投若通過，他要徒步台灣400公里。

智庫執行長柯志恩則說，民進黨5800萬買網軍，還說沒有錢，對，他們沒錢他們是拿人民的納稅錢，實在太囂張，我們該給民進黨一個教訓，國民黨現在沒有錢了，國民黨沒有金山、銀山，只剩下民眾當靠山。

新北市議長蔣根煌率新北市議員們上台，蔣根煌痛批，民進黨疫苗的政策非常可惡，都買過期的疫苗給人民施打，過期的東西常常打折，民進黨不知道從中拿了多少好處，現在還要把高端疫苗全部燒毀，實在非常浪費，此外，民進黨也一直抹黑國民黨，這種惡行很可惡。