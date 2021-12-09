知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君）過去在各大選秀節目當評審，不僅有硬底子舞蹈實力，42歲的她嚴格管理體態，身材媲美大學美少女嫩又Q彈；去年升格人妻後，KIMIKO不時會曬出和先生甜蜜合照，婚後還是對自己身材很要求，最近她分享一張手機掉了意外拍到的照片，春光乍洩露出細白美腿，由下往上的視角讓網友超害羞。

KIMIKO平日穿搭都以休閒或方便跳舞運動的裝扮為主，日前她外出穿了一套Oversize的帽T，腳上套了一雙裸靴，下半身失蹤的風格直接秀出她細又白的美腿；沒想到手機不慎掉落，她彎下腰撿的瞬間意外被拍到，她也笑說「早知如此何必擺拍」。

畫面中看到由上往下的視角，只有KIMIKO的下半身，帽T衣擺剛好到大腿根部的位置，一雙超細長腿幾乎看不到贅肉，肌肉線條也十分明顯，照片還有點朦朧失焦顯得格外迷濛性感。

這害羞視角也立刻讓網友興奮得不要不要，瘋喊「小姐，妳這腿美極了」、「天啊，好美的腿」、「線條真美」、「讚嘆這意外的視角」、「果然有受訓練過的」、「這美腿不科學啊」、「好險摔到的不是腿，是手機」。