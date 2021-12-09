義守大學在禁區主力呂威霆離隊投入職業籃球後，禁區重任落在大三王正文、大二蒲國倫及大一曾銘偉三人身上，是球隊要和其他擁有外籍生競爭、角逐4強的關鍵之一。

義守教練廖哲億指出，王正文是小size、活動力較好的四號位子球員，還有細節需要加強，而蒲國倫個性還是很孩子氣，如果他和身材比較高的曾銘偉可以再有更多成長，在球隊陣容上就可以增加高度，也是球隊想對抗外籍生或在聯賽走得更遠的重點。

王正文表示，有感覺到現在在球隊的責任更大，要努力做好防守、籃板這兩點，自己也有想往上繼續打的意願，未來勢必還要面臨轉型挑戰，除了現在努力學習的禁區能力，也有加強三分投籃。

9日與高雄師大一戰，王正文繳出16分、9籃板，搭配邱子軒24分、白曜誠12分、余祥平10分，以及蒲國倫11分、9籃板，義守89比62拿下本階段預賽第4勝；高師林子洧上半場得分效率高，下半場受到義守防守壓制，全場留下21分，隊友魏莨哲12分、4助攻。

義守大學王正文。（大專體總提供）

義守大學蒲國倫11分、9籃板。（大專體總提供）