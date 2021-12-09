副總統賴清德、民進黨不分區立委洪申翰今（9日）前往連江縣東引鄉宣講。（李問提供）

副總統賴清德、民進黨不分區立委洪申翰今（9日）前往連江縣東引鄉宣講，賴清德致詞說，首先細數蔡政府對馬祖和東引的政策，「東引雖處前線，但只要我們越是國際化，受到世界更多的關注，越國際化馬祖就越安全，台灣也是同樣的道理。」

因此，以公投的萊豬議題為例，賴清德說，這正是向世界貿易接軌的機會，馬英九政府2012年開放美國牛肉時是如此，現在進口萊豬也是一樣，只要採用國際標準的食品檢驗，就不會有安全的疑慮。

賴清德強調，「近年來有多個國家重要官員來訪台灣，美國議員也陸續在訪，這代表我們越來越能走進國際社會。若是我們反對美豬，形同對美國進行經濟制裁，這對我們台灣的國際地位絕對不是好事！」

民進黨馬祖黨部李問主委也強調，核能的發展中，離島永遠是被犧牲的對象。不僅是核能電廠發出來的電，因為距離過遠，無法供給離島使用，而且離島每隔幾年，就會被點名堆放核廢料的建議地點。都會地區使用核能發電，卻讓相對弱勢的離島承受核廢料的風險和汙染，這是非常不公平、也不符合正義的一件事情！