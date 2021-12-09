新北市長侯友宜9日至淡水海關碼頭視察，並到漁人碼頭觀海廣場聽取「光耀新北跨河煙火」簡報，事前踏查煙火的最佳觀賞點，邀請民眾12月到淡水享受浪漫。（戴上容攝）

「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀活動將於12月31日登場，文化局從12月4日至31日辦理「光映淡水」系列活動。新北市長侯友宜9日至淡水海關碼頭視察，並到漁人碼頭觀海廣場聽取「光耀新北跨河煙火」檢報，事前踏查煙火的最佳觀賞點，邀請民眾12月到淡水享受浪漫。

侯友宜9日晚間6時許，與文化局長龔雅雯、淡水古蹟博物館長黃麗玲以及淡水區長巫宗仁、新北市議員鄭宇恩等人一同至淡水海關碼頭視察「光映淡水」系列活動，侯友宜視察後更與海上光雕合影、互動，直呼「光雕真有趣、漂亮！」。

侯友宜表示，今年新北跨年夜在淡江大橋兩岸施放台灣第一場，長達13分14秒的「跨河煙火」，還有紙風車劇團帶來大小朋友最喜愛的歌舞音樂劇碼《雞城故事》，當天下午在漁人碼頭觀海廣場更安排眾多精彩表演、冬日暖心市集。

文化局指出，淡水是新北旅遊品牌「青春山海線」的寶貝，有深厚的歷史文化及人文基礎，同時也是新北市文化局致力推廣的五條美學廊帶之一「藍天海岸古蹟文化廊帶」。

「光映淡水」系列活動，包含水岸光影廊道、夕陽黃金音樂市集、光影劇場、月光電影、YOYO耶誕舞會等眾多豐富活動外，更推出三大主題的淡水跨年2天1夜遊程，以及免費票券抽獎，邀請民眾前來淡水享受高規格旅遊行程。

系列遊程中，首推淡水兩條經典單車路線「八里左岸自行車道」及「八金色水岸自行車道」，經關渡大橋、八里渡船頭，直到挖子尾生態保護區、十三行博物館，紅樹林保護區、河岸景觀步道、淡水老街等景點，還能眺望八里的觀音山，一次飽覽淡水人文風情及美景。

此外，文化局也將加碼公開淡水、八里地區最佳煙火觀賞點，像是淡水的海關碼頭、漁人碼頭、金色水岸河濱公園，以及八里的北堤沙灘、十三行文化公園、左岸河濱公園等，都是跨年觀賞花火的最佳景點，也兼具有文化獨特魅力，歡迎全台灣的朋友們12月暢遊淡水。