台灣LG電子近年鎖定高階產品、帶動銷售結構改變，今年在台灣業績可望達到120億歷年新高、年增20％，台灣LG電子表示，明年擴大專售店擴點、看好疫後居家型態帶動如大冰箱、洗洪衣機、廚房調理、電視換大的需求，也會擴大推出專供台灣市場的新品，以150億元業績為營業目標。

LG近入台灣市場20年以來，業績逐年提升，去年首次突破百億，成為台灣業績能突破百億的四大家電品牌之一，其中洗衣機營業額約40億元、市占率約28％；電視營業額約30億元、市占率約16％，在台灣市場均名列前三名。近年更將產品重心轉向中高階市場，帶動銷售結構的改變、平均單價提升一成，銷售額再創下高峰。

台灣樂金電器家電營銷部資深副總羅時景預期，在振興券帶動消費市場下，加上疫後市場需求的改變，居家時間增加以及對避菌、建康的需求包括如洗碗機、微波爐、空調、音響等都會有較大幅成長的空間。

而過去過的傳統通路如電器行經銷商漸式微，銷售比重降至三成以下，未來擴大專售店通路也是主要方向，LG目前約有80個專售店，希望未來三至五年擴大專售店的店數至200店。

LG也指出，由於全球晶片荒及疫情打擊供應鏈，電家供貨短缺問題也頗嚴重，例如LG光在百貨公司通路洗衣機就有200多件的訂單缺貨，以往LG不曾賣過售價3.89萬元的吸塵器，初期對該場需求預估保守，不過9月上市後，每批訂單幾乎都200到300台在追加，已經是LG最缺貨的產品之一，因此LG也向韓國總部申請，希望增加所有產品的備貨數量，以應對過年期間家電購買的消費熱潮。