英國感染新變異株Omicron病例飆升，衛生單位警告，若照目前每兩三天確診數翻倍的速度蔓延，到今年結束前，英國Omicron確診數恐破百萬。英相強生宣布收緊防疫限制，包括重新頒布居家工作令，出入夜店須出示疫苗護照。

英國衛生安全局（UKHSA）8日指出，Omicron病例的增加速度更勝Delta，很可能取代Delta成為英國主流變種病毒。

UKHSA表示，這是在分析英國數據後所做的評估，數據顯示Omicron的家庭傳播風險、二次侵襲率（secondary attack rates）及相較Delta的擴散速度，都有增加趨勢。

UKHSA在聲明中說，如果Omicron照最近這2周的速度持續擴散，預料未來2到4周的新冠病毒確診人數，起碼有一半感染Omicron。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）周三晚間向國會報告，Omicron確診數累積到568例，但UKHSA預估，實際感染數恐怕比確診數高出20倍，當前感染Omicron人數逼近1萬。UKHSA指出，迄至目前Omicron病例多出現在倫敦及英格蘭東南部。

英國目前每2.5天至3天Omicron確診數就倍增，賈維德警告，若照此速度蔓延，本月底前Omicron感染數恐超過100萬，英國面臨Omicron和Delta這兩大變異病毒夾擊的「雙重威脅」。

為遏止Omicron擴散，英國首相強生周三宣布收緊防疫措施，呼籲民眾居家上班，出入夜店或大型活動須出示疫苗護照。

強生表示下周一起，英國民眾盡可能在家上班。本周五開始，強制戴口罩令擴及電影院在內的大部分室內公共場所。另外自下周起，進入夜店或群眾聚集的大型場合，強制出示打過2劑疫苗的證明。

緊縮防疫限制，可幫強生政府爭取擴大施打疫苗加強劑的時間。英國官方已設下目標，明年1月底前所有成人都接種過加強劑。

但夜總會及現場音樂表演場所業者大吐苦水，抱怨好不容易盼到解封恢復營業，疫苗護照措施對其產業又是另一重打擊，尤其耶誕節及新年假期將屆。