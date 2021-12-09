家住新北永和的54歲符姓男子上月28日殺害84歲父親，伴屍9天直到不忍惡臭，才將遺體拖到頂樓肢解後棄屍大排，他9日遭逮時稱因不滿父親長期對母親家暴才下毒手，但警方卻查出符男父母早已分居30年，另有1說是符男擔心家中2棟房產遭父親瓜分，目前警方仍持續蒐證、確認行兇動機。
符姓兇嫌上月24日將父親從台中接回新北永和住家，4天後用枕頭悶死對方，因屍體腐爛發臭，他才在本月6日揹著父親到7樓頂，利用美工刀、鋸子肢解分屍，7日再利用行李箱運屍丟棄瓦磘溝，8日遭民眾發現屍體；符男被起底無業、啃老多年，且有竊盜前科，他遭逮時供稱不滿父親家暴母親，但有知情人士透露，疑似是符父返家後一直伸手要錢，讓符男覺得未來遺產恐被瓜分，才下毒手。
據了解，符男與妻子育有1女，雖分居但時常見面吃飯，而符母與符父均有嚴重的失智症，符男與母親同住永和，符父則定居在台中，每日有親戚會將其送往安養院，此外，符母名下有2間房產，1間出租，家境算優渥，但符男卻行徑相當怪異，有4次竊盜前科，專偷衣物、食品等民生用品等。
綜合媒體報導，知情人士透露，符父返家後就一直伸手要錢，疑似讓符男覺得將來可領到的遺產恐被瓜分，才痛下毒手，而符男遭逮時供稱不滿父親家暴母親的說法也讓警方感到可疑，因為符男的雙親遭已分居30年，目前警方仍持續蒐證、確認行兇動機。
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