中研院南港P3實驗室，驚傳女研究員因實驗染疫，前台大感染科醫師林氏璧（圖）推測很可能是Delta。（截自中天新聞畫面）

9日傍晚驚傳，一名中研院南港P3實驗室女研究員，疑似因實驗不慎遭病毒污染，確診新冠，連續35天零本土確診恐破功。雖然目前全球最關注的病毒是Omicron，不過前台大感染科醫師林氏璧指出，這起全台首例實驗室感染，病毒株很可能是Delta，原因是，曾被稱為「大魔王」的Delta根本沒離開過。

指揮中心發言人莊人祥表示，這起個案為一名20多歲女性，為國內首例在實驗室遭汙染的新冠陽性個案，他透露，個案因有一些咳嗽症狀達一周，8日出現嗅味覺異常就醫。知情人士透露，此個案Ct值非常低，僅有15，預計匡列人數超過50人，也讓北市衛生局相當緊張，採取最高規格戒備；初步了解實驗室團隊人數相當多，目前已在忠孝院區設立快速篩檢站，盼能在第一圈阻絕疫情擴散。

據《東森新媒體ETtoday》報導，前台大感染科醫師林氏璧推測，他認為這起全台首例實驗室染疫，基因定序很大機會是Delta，原因是近來境外移入定序案例幾乎都是Delta。

林氏璧提醒，雖然近來新聞最關注的都是新型變種病毒Omicron，但是已經被證實能耐的「大魔王」Delta其實從來沒離開過，它已在歐洲、美國、韓國又再度燒起來，隨時都可能攻破台灣防線。他指出，台灣成功擋住4波Delta入侵，希望這次一樣能挺過，更呼籲「疫苗打好打滿」是最重要的防疫措施。