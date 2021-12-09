受疫情衝擊新光三越包括餐飲、美食街、伴手禮食品等F&B業績截至目前為止還在努力，為衝出與去年持平，約占總業績近二成，春節禮品檔期先衝一波，即日起祭出150項春節禮盒，新增車隊外送、skmline與APP等三渠道，力拚業績增三成，有機會追平去年水平。

新光三越表示，目前跨年餐飲部分訂候位已達七成滿，農曆年預訂候位也會在近期開放，至於伴手禮部分新光三越嚴選150項來自世界與台灣各地的優質年節禮盒，其中有四分之三全新登場的禮盒提供民眾嚐鮮，53項全台獨家春節禮盒更網羅亞洲最佳女主廚陳嵐舒旗下「Le Cote L/M小樂沐」以及台北米其林餐盤推薦的泰式餐廳「Baan Taipei」推出的圍爐年菜、號稱台北最難訂位的門前隱味獨家為新光三越推出的鴛鴦鍋物、台北米其林一星台北亞都麗緻、漢來飯店等推出的星級團圓年菜與嘉義林聰明鮭魚頭、台中帝一碳燒薑母鴨、台南麻豆助芋頭糕禮盒等，約占七成。

而進口年節禮盒則包括3款日本超人氣伴手禮-TOKYO BANANA、Baked Mallow烤棉花、山田屋桐葉饅頭首度登台，半夜排隊也要吃到的深夜裡的法國手工甜點新光三越限定版等約占三成，今年因應無法出國備貨增五成，預估春節檔期在新增三渠道與延長銷售期，估計全檔業績有機會挑戰業績三成成長。