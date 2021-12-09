國民黨主席朱立倫今晚出席「人權之夜--人權貢獻獎頒獎暨慈善義賣晚會」，並頒贈「防疫人權貢獻獎」給亞東醫院院長邱冠明。朱立倫表示，明天就是世界人權日，今年大家最關心的兩項事件，一項是防疫，攸關健康人權，另一個則是網路人權，希望共同讓暗黑網軍在這塊土地上消失。

談到健康人權，朱立倫說，感謝亞東醫院對疫情防治的工作所付出的努力。在發生疫情的當時，亞東醫院是防疫英雄，尤其邱冠明帶領的團隊發揮了最高的效率，在最危急的時候，對於萬華地區以及新北市、台北市的貢獻非常大。

此外，朱立倫表示，最近網軍的暗黑力量造成許多人權的傷害，前一段時間大家最痛心的是，連傑出的外交官都會因為這樣被逼死，不分職業、不分黨派，目前已經到了應該徹底維護大家網路人權的時刻。

朱立倫指出，無論醫療機構、商業團體，演藝界人士、體育界名人或是政治人物，每個人都可能受到網路的攻擊跟霸凌，期待中華人權協會將來能持續致力維護全民在網路上的人權，在這塊土地上，共同讓暗黑網軍消失。