「110學年度雙和區跨校適應體育運動會」8日於新北市永和國小盛大舉行，活動由永和國小、興南國小、頂溪國小、中和國小、景新國小、竹林中學等6校共同參與，為特教孩子營造出寬廣的人際互動及學習舞台。家長何媽媽說：「看著雙胞胎孩子從原來無法自行行走，到現在可以完成所有項目，心中充滿無限的感動。」

活動秉持「能在孩子心裡留下些甚麼」的概念，精心設計每一個關卡；有感於孩子無法在一般運動會大顯身手，這次特別完整設計了所有運動會裡的橋段：恭迎會旗、運動員宣誓、點燃聖火、大隊接力…讓孩子們完整的感受每一個運動會環節。活動總企劃陳婉欣老師表示，一開始接到任務時，心情忐忑，很開心得到各校老師熱情響應，共同成就這場意義非凡的運動會，看到孩子們展現出屬於自己的成就感及滿足的笑容，就是老師們最大的回饋。

主辦學校永和國小校長曾燕春表示：永和國小秉持著「觀照三生」辦學理念，讓每位孩子都能有學習力、創造力，並且活出自己生命本質，這是身為教育工作者最大的期望。這場運動會，不僅是跨域合作的最佳典範，溫馨的氛圍及感動的每一刻，相信也將是所有參與人員未來心中最美好的記憶。

學校適應體育的推廣，是體育教育及特殊教育的跨域合作，本活動雙和區六所學校不僅跨校、跨域，更跨學制，攜手結合社區資源。在這次活動過程中，不僅家長和孩子都獲得成長，更讓新北特殊教育有了創新的面貌。