國民黨主席朱立倫今天下午於中央黨部會見德國在台協會處長許佑格(Dr. Jörg Polster)、公共事務組組長麥斯文 (Sven Meier)。會中就雙方經濟、文化、教育、疫情等各項議題交換意見。朱立倫同時也祝賀德國新總理蕭爾茨(Olaf Scholz)正式就職，盼未來雙方能夠成為關係更緊密的夥伴。

據悉，朱立倫與許佑格一行進行約1小時許的互動對談，會中許佑格提到，因為疫情使歐洲多國重啟防疫措施，期望未來有朝一日疫情減緩，能夠重啟更多國際間的交流。

朱立倫則讚許前德國總理梅克爾是令人敬佩的領導者，例如尊重外來移民、推行多元文化共容並行的政策，不只為德國、同時也為世界盡一份心力。我國與德國之間也有許多實質上經濟與文化的交流。

昨天晚間，日前順利組建社民黨、綠黨和自民黨三黨聯合執政聯盟的蕭爾茨已正式宣誓就職德國總理一職，朱立倫不僅於會中請許佑格轉達祝賀之意，亦重申國民黨致力於加強對外關係連結的立場，期待未來能持續與德國在台協會在各種面向上合作交流，許佑格也不忘禮尚往來，當面恭賀朱立倫當選國民黨主席，也期待雙方未來持續維繫長遠的友誼。