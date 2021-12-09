「打球打了這麼久，還遇到有教練問我高中讀哪？聽到我說『南湖』還很訝異。」台灣藝大曹薰襄苦笑道，南湖高中同屆戰友「雙槍」林梓峰、林仕軒已經投入職籃舞台，還在UBA大專籃球聯賽奮鬥的他，期許這一季可以證明身手。

曾在102學年賽季勇奪UBA公開男一級冠軍的台灣藝大，從105學年起就一直無緣8強，遑論晉級4強決賽，本季在外籍生阿拉薩（Joof Alssan）加入後，增添球隊戰力，助隊贏球企圖新濃厚的他，與曹薰襄是球隊進攻利刃，9日對僑光科大阿拉薩斬獲23分、16籃板，曹薰襄17分、8籃板、8助攻，助隊93比65獲勝，帶著5勝1負成績結束在高雄義守大學的第二階段預賽。

曹薰襄高中時期因為左腳踝骨裂有打鋼釘和鋼板，高中畢業時因為想當證券分析師，選擇台北商業大學財金系，就讀兩年後才又轉學到台灣藝大唸書及打球，對於自己不如林梓峰、林仕軒順利的籃球路，他認為自己還有能力拚，加上台藝大教頭葛記豪邀請，所以才來到台藝大，「唸財金系後，覺得自己還是喜歡在球場上於戰況膠著時主宰球賽的感覺，而且我也還可以打，就趁年輕再拚一次。」

這階段6場賽事曹薰襄4戰得分雙位數，平均貢獻13.7分、6.2助攻、5.2籃板，坦言之前「含淚」看著林梓峰、林仕軒比賽，但他樂觀看待，「之前是運氣不好，腳斷掉，我母親本來以為我只是打球打好玩，沒想到打到腳斷掉，但每個人機遇不同，這些都是過程，我也給自己目標，個人數據不強求，重點在幫助球隊重返8強，甚至爭取到台北小巨蛋打4強總決賽，讓職業球隊看到我的存在。」