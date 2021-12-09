蔡英文總統9日晚間親赴宜蘭向支持者宣傳反對四項公投案的立場。（胡健森攝）

距離四大公投投票日越來越近，綠營也全力動員，宣傳反對四個公投案的立場，9日晚間蔡英文總統也親自到宜蘭，帶領經濟部長王美花、民進黨副祕書長林飛帆向滿場的綠營支持者勸說要投下不同意票。

這場宛如大型的選舉造勢活動，綠營可說是宜蘭縣大動員，一車又一車的遊覽車將一批批的民眾載往會場，將會場擠得水洩不通，工作人員表示，現場大約擠進了將近3000人，還以部分人因為沒有位置，在大會開始之前就一起搭車離開。

在林飛帆、王美花以及民進黨宜蘭縣黨公職人員先後上台發表談話後，蔡英文在大約晚間7點40分走入會場，隨即上台發表談話，蔡英文以「能源轉型必須要兼顧乾淨及安全」、「不能讓台灣民主倒退」、「要讓台灣與國際接軌」、以及「要能讓台灣穩定供電」等理由，希望在場的綠營支持者都能投下不同意票。

蔡英文還表示，這次的公投並不是說「要教訓什麼人」，因為恐怕最後教訓到的是台灣，這次公投可能會改變台灣的方向、影響台灣經濟、股市，也影響台灣走出去的機會，她再度向支持者喊話，「台灣不能走回頭路」。

不過這次的公投造勢場合，台上的背板卻被發現有作假、刻意誤導之嫌，原因是公投第十八案正確的說法是「反對萊豬進口」，但造勢場合的舞台大型背板卻硬是改成了「禁止『美』豬進口」，也不禁讓人質疑身為執政黨的民進黨是在赤裸裸地帶頭造假欺騙人民。