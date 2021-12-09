中研院P3實驗室一名工作人員，今天傳出疑進行新冠病毒實驗不慎遭污染確診，為P3實驗室首度發生感染事件。不過，其實早在18年前，就發生過P4實驗室染疫事件，當時任職國防大學預防醫學研究所的中研院基因體研究中心研究技師詹家琮博士，當年從事SARS研究，實驗期間不慎感染，是台灣最後SARS確診個案最後1例。

據疾管署(疾病管制局前身)研究檢驗組聯合調查報告指出，時任中校的詹家琮是全球第二起在實驗室感染SARS的病例，當時詹中校是在卸下全身所有的隔離衣裝備後，才操作培養SARS器皿消毒步驟，不料有突發狀況發生，在未有安全防護裝備下處理而感染，在發燒6天後，自行至診所、醫院看病。

中研院基因體研究中心研究技師詹家琮。（摘自中央研究院網站）

疾管局當時除關閉P4實驗室外，並暫停台大、林口長庚，及疾管署的P3實驗室所有SRES培養皿操作，且所有實驗室進行清潔，消毒等措施。

值得注意的是，對於新冠疫情變化迅速，詹家琮過去接受本報採訪時表示，疫情將趨向流感化，當前通用的疫苗施打3劑也不能解決問題，唯有一段時間就改變疫苗的病毒蛋白基因序列，研發二代疫苗，才能對應進化不斷的病毒。

對於病毒不斷變化，全球都亟需疫苗，詹家琮指出，新冠病毒持續變異是天擇的結果，無論是國外疫苗還是台灣的國產疫苗，目前使用的抗體和藥物抑制病毒效力，都追不上病毒變異速度，因此才會出現Delta變種病毒在以色列流竄，BNT疫苗對抗感染的保護力下降到64％，而英國即便6成民眾施打疫苗，確診率居高不下。

詹家琮指出，現有疫苗對變異株病毒的血清中和效力，都是數倍或十數倍的下降，對接種者的保護效力也明顯減弱。病毒在面對抗體的天擇壓力下，就會突變成傳染力高、致病力強的變種病毒。