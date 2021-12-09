中央研究院南港P3實驗室傳出，一名20多歲的女研究員疑似在實驗室染疫，讓連續35天本土+0破功，消息曝光後引起人心惶惶，有醫護粉專已發文警告，本土疫情隨時有機會死灰復燃！

醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》今(9)日晚間表示，中研院南港P3實驗室出現一例疑似本土個案，稍早衛福部長陳時中證實，一名在中研院南港P3實驗室上班的新北市年輕女性，因做試驗時不小心染疫確診，目前中央到地方全都嚴陣以待，高度戒備中。

陳時中表示，目前看起來此個案的PCR檢驗是陽性的，CDC和指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也到現場了解指揮，目前複驗中，需要隔離者也已經展開疫調隔離，如果是因實驗染疫，依目前狀況看來，會列在本土個案。

《MedPartner 美的好朋友》表示，本土個案隨時可能都會因為各種原因出現，不管是偷渡、實驗室管控失誤，或者是隔離、檢疫者的違規，或是隔離檢疫環境的控管問題，都會讓本土疫情隨時有機會死灰復燃。目前大家所能做的事情，就是繼續落實防疫，疫苗打好打滿，呼籲尚未完整施打兩劑疫苗者請儘速施打。