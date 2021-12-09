國民黨「公投大家挺台灣謝謝你」新莊公投宣講活動吸引滿滿人潮（戴上容攝）

國民黨「公投大家挺 台灣謝謝你」公投宣講活動，9日晚間7時至10時於新莊體育館前舉辦，國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣等人出席，晚間8時許，主持人現場高呼突破2萬人，朱立倫逐一解說四個公投，江啟臣則批評，公投議題，根本是過去的民進黨對決今天的民進黨。

朱立倫表示，這四個公投都是為了人民，和政黨完全沒有關係，第一個反萊豬，毒豬是從過去到現在，從鄉下到都市，大家都知道不能吃的；第二，公投不綁大選就是浪費資源，浪費錢又浪費力氣，上次的公投他們輸掉，輸了就翻桌，這就是民進黨的想法，世界哪有這種道理？所以百姓要用我們的票，省錢又省工。

第三，藻礁議題，蔡英文到現場說藻礁永存，結果現在來破壞藻礁的也是蔡英文，是不是就跟我們江啟臣說的一樣，大家用同意票保護藻礁好不好？；第四，重啟核四，這件事情若是台灣電都夠，國民黨一定支持，不夠電台灣的經濟怎麼支持？空頭支票就是非核家園，第一個就是騙台灣人，第二個如果他們下台，那就是讓害死後面執政的人。

前國民黨主席江啟臣表示，民進黨就是獨裁政府，這次的公投議題，無疑是今天的民進黨跟過去的民進黨在對決，這些議題過去都是民進黨的主張，但是現在他們完全不一樣了，從去年開始國民黨開始連署，好不容易爭取的機會，大家要好好把握，至少要5、6成的人出來，因為統計大概1000萬人要過，這次一定要好好把同意票投下去。