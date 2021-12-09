台北的確診足跡陸續增加，Global Mall南港車站今（9日）晚間8點多接獲衛生局確認疫調足跡，今日宣布晚間閉店後，將進行全館消毒作業，同時明日（10日）B1樓層美食街也將暫停營業一天。

Global Mall表示，自疫情以來防疫措施不鬆懈，持續進行全館定期消毒、每2小時公共區域消毒、實施實聯制，量測體溫、提供酒精消毒液、每日員工測量體溫，同時也增設員工防疫消毒門、人臉辨識溫測裝置，積極落實防疫。