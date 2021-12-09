一項由肝病權威陳培哲院士指導，臺大內科部暨肝炎研究中心主任劉俊人醫師與成大消化系內科鄭斌男醫師共同主持；在衛福部支持的台灣肝臟疾病臨床試驗合作聯盟下執行，集全台7家教學醫院參與，對合併B肝、C肝病人的治療新策略，同時給予抗B肝與C肝的口服藥物，完成的臨床試驗，其結果剛發表於CGH期刊(Clinical Gastroenterology and Hepatology)。

該試驗總共收治56名合併B肝與C肝的患者，隨機分為3組，在給予C肝口服藥12周的同時，第一組沒有搭配服用抗B肝藥物，第二組及第三組搭配服用12周或24周的抗B肝病毒藥物(利甘平，Livepro；由健亞生技提供)，試驗全程為72周。試驗結果在C肝口服藥期間，第一組有50％ B肝復發(HBV virologic reactivation)，而第二組與第三組為0。第二、三組則在抗B肝藥物停藥12周後，可能發生B肝復發。該試驗報告結論建議，對於合併B型與C型肝炎患者，使用C肝口服藥時，應搭配抗B肝藥物(如利甘平）使用12周，可以有效預防C肝口服藥治療期間的B肝復發，但用藥結束後仍應追蹤注意後續B肝復發的風險。

此結論亦呼應並證實歐洲肝臟醫學會(EASL)對B、C肝合併感染者之治療指引，在治療C肝時，要同時服用抗B肝藥物預防復發。

陳培哲表示，台灣在肝病的創新研究與對患者治療，早已享譽國際，此次結合台灣產官學研資源所完成，針對合併B肝與C肝病人所設計的療效試驗，再次登上國際期刊；希望在2025消除C肝的目標與健保署近日取消開立C肝口服藥處方科別限制的當下，特別是針對由「國家消除C肝辦公室」定義為高風險及中高風險的鄉鎮，如雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣鄉鎮區的執業醫師們，能提供一項實證醫學證據，對B、C肝合併感染者做為臨床治療指引。