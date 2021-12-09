桃園市議長邱奕勝上周向國民黨主席朱立倫請辭黨部主委，引發茶壺內風暴，地方除擔憂公投前拋震撼彈恐衝擊選情，因邱有意競選2022桃園市長且積極布局，也增添變數，邱今證實是為避免影響明年地方選舉提名將於年底去職，期間仍會在崗位奮鬥，據悉朱已致電數次積極慰留中。

上月15日才布達主委的邱奕勝，2日透過市黨部向朱立倫遞辭呈，請辭桃園市黨部主委一職，但5日仍以主委之姿積極運籌帷幄，促成全台首場「藍白合公投宣講」，15日也將在平鎮社教館主持黨慶活動。

邱奕勝今證實明年是選舉年，不論議員或市長提名，他都有迴避的必要，且任內已改善市黨部財政問題，黨務也上軌道，階段性任務完成，強調仍會以壯大桃園市藍軍力量為己任。

邱並在辭呈中提到，2年多前在正值總統、立委大選最後衝刺階段接任主委，窮盡所有資源及力量，讓桃園市選票極大化，對於中央黨部所交付各項任務，皆使命必達，全力配合黨中央政策，掌握民意脈動，桃園藍軍力量益發茁壯，已形成大有可為之勢。

邱還在辭呈中說，承蒙吳敦義、江啟臣及朱立倫3位黨主席厚愛，朱主席在全黨復興之所望中高票當選，原應跟隨腳步實現雄心壯志，奈何黨務、公務無比繁忙，唯恐顧此失彼、無法兼顧，為避免任何差池之錯，影響未來黨務運作，毅然決然辭職，感謝朱的提拔之恩。

「比跟江啟臣的蜜月期還短！」邱奕勝辭主委第一時間僅核心知悉，近日才在基層間傳開，引爆熱議，有黨內民代直言，以邱直來直往的個性，絕非以退為進，而是心灰意冷成分居多，過去邱在黨主席之爭時全力力挺朱立倫，甚至不接當時主席江啟臣的電話，拱朱上位，豈料2個月餘，就爆發辭主委一事，邱定是受盡委屈。

也有黨內民代抱屈認為，邱奕勝身兼主委，恐因「球員兼裁判」落人口舌，辭職後更可光明正大放手一搏，強調他任內黨部搬遷降租，也為公投等議題盡心盡力，貫徹黨的意志，無愧於主委一職，若公投選後才辭，更易引發聯想，現在正是時候。

但仍有黨內人士指出，邱奕勝堅辭主委，除了公投「陣前換將」重挫黨內士氣，恐讓對手見縫插針，也讓明年選舉布局添變數，因邱近來不斷深耕基層，也積極備戰市長選舉，但辭去主委後，黨中央接續主委人選，無法接地氣，絕對會打亂在桃園選情，讓原本一手好牌，最後變成輸家局面，「桃園政治生態恐變得很複雜！」