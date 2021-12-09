國民黨新莊公投宣講人潮滿滿（戴上容攝）

國民黨「公投大家挺 台灣謝謝你」公投宣講活動，9日晚間於新莊體育館前舉辦，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、新北市議長蔣根煌、趙少康、郝龍斌等人出席，晚間8時許，主持人現場高呼突破2萬人；前總統馬英九壓軸登場，他逐一講述4項公投，並批評民進黨、蔡英文很獨裁。

馬英九表示，萊豬、萊牛根本是不一樣的狀況，台灣人有百分之34的人不吃牛，然而大家幾乎都吃豬肉，因此在他任內堅決不准有萊克多巴胺的豬肉進口，他不是反美豬，是反萊克多巴胺的豬肉，他覺得最可惡的是，蔡英文上任後根本沒有問民眾的心聲就進口萊豬，非常獨裁。

馬英九說，民進黨很怕公投，因為上次公投輸怕了，公投綁大選才能省人力又省錢，民進黨這次為的就是爭一口氣；針對藻礁議題，馬英九說，他覺得要解決這個問題，不要用天然氣，因為天然氣所排的東西會影響環境與地球，因此他覺得根本解決的方式，就是重啟核四，徹底解決台灣電力的問題。

馬英九說，核電廠在貢寮大家都說有核電廠有問題，然而台灣北部根本沒有外洩的狀況造成的災害，且根本沒有人因此死亡，日本死亡大多數是因為海嘯、地震，核四是一個很好的能源來源，也是世界趨勢，中國大陸、全世界都廣建核電廠，核電讓台灣有充分、乾淨的電可以使用，請求以上公投案大家都投四個都同意，人民才會最有力。