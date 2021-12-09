南韓女星尹恩惠今（9）日爆出確診新冠肺炎，本人也在IG發文，以一張全黑畫面並親口證實染疫，特地向粉絲們報平安，「幸運的是我的情況很好，沒有任何嚴重症狀」；從尹恩惠的敘述中得知，似乎是和她同居的友人身體不適確診，不小心傳染給她。

15歲時就以童星身份出道的尹恩惠，昔日透過電視劇《宮》、《咖啡王子一號店》和《想你》爆紅，甚至有被誇讚為「哭戲最美的女演員」；但可惜的是，尹恩惠一度到大陸發展，參加時尚類實境秀節目卻被爆料「抄襲」，形象重損，近年才把工作重心轉回南韓。

今日晚間尹恩惠突然在IG曬出一張全黑的照片，向粉絲告知自己確診新冠肺炎的消息；文中透露她的同居友人身體不適，她也跟著一起做了PCR檢測，沒想到今日收到確診消息，也依照檢疫部門的指導隔離中，對此她對粉絲們感到很抱歉，因為沒有好好照顧自己的身體。

萬幸的是，尹恩惠說目前身體沒有什麼大礙，情況還不錯，請粉絲不用替她擔心，「大家都要好好照顧自己的身體健康。有韓媒指出，尹恩惠先前上節目時曾說到，目前和一起工作10年的經紀人及聲樂家好友同住，推測是兩人其一染疫，尹恩惠才必須接受檢測，沒料到也不幸確診。

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