在2021年，TikTok 廣大社群上見證許多音樂創作者引起潮流，並擁抱多元流行音樂。台灣市場華語金曲天后 Jolin與世界百大DJ R3hab合作的年度電音神曲〈Stars Align〉奪下首位。天后更結合旋律推出防疫洗手舞，鼓勵社群一起防疫！

巨星組合樂洛伊小子與小賈斯汀則以超強單曲〈Stay〉獲得第二名，動感旋律一推出就震撼全球排行，吸引平台上超過八百萬支影片創作。1959年的拉丁舞曲〈Bongo Cha Cha Cha〉，在復古風當道的 2021 年重新掀起風潮，帶給社群滿滿復古情懷，也奪下第三名佳績。

第四名則是日本動漫經典歌曲〈戀愛循環（英文版）〉，由翻唱歌手Lizz Robinett重新詮釋花澤香菜的甜蜜旋律，戀愛氛圍滿點。第五名為2021歐洲歌唱大賽冠軍、掀起全球熱潮的天際月光樂團（Måneskin），用搖滾風重新詮釋靈魂樂經典〈Beggin〉，迷人旋律吸引社群破千萬影片創作！

新星作者：大勢創作者、名人與公眾人物

TikTok 蒐羅了今年在台灣市場竄紅並紅出新高度的TikTok創作者、名人和公眾人物。美妝創作者阿聲JJ Christine以不藏私分享的美妝技巧和真誠推薦，在本年度獲得高度注目，並吸引超過30萬粉絲喜愛。

後空翻教練奇軒Tricking則在社群上分享超帥氣特技，用短影音展現華麗空翻絕技，讓社群大喊不可思議！搞笑女神賈桂琳阿龜以喜劇內容獲得廣大人氣，透過新奇特效和熱門挑戰影片帶給社群歡樂。

正能量滿點的串串李川熱愛為社群帶來新奇內容，趣味又正向的創作能量不只讓他獲得 2020 年度創作者冠軍，更吸引破百萬粉絲追蹤！