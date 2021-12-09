《盧秀芳辣晚報》

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，牽扯出網軍案外案。針對網軍風波，行政院長蘇貞昌表示「任何不法都要嚴查嚴辦」；法務部長蔡清祥則表示，廉政署要去交通部政風單位了解狀況，但目前還沒有結果。中天新聞針對「蘇貞昌說嚴查網軍，法務部長蔡清祥說正在查，你覺得查得出來嗎？」進行街訪民調，結果，大部分民眾都挑選「不會查！肯定不了了之，台灣人是健忘的」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》9日派出記者辮子妹針對「蘇貞昌說嚴查網軍，法務部長蔡清祥說正在查，你覺得查得出來嗎？」進行街訪民調，並提供5個選項提供受訪民眾選擇：

1.鬼才信！之前也說要查高端炒股，查去哪了

2.真的會查啦！相信政府相信黨，效率100分

3.不會查！肯定不了了之，台灣人是健忘的

4.來賭啊！查到最後一定說中共勢力滲透

5.我以為政府就是網軍頭，是要查什麼啦！

該街訪民調，結果，有20位受訪民眾參與這次投票，其中1人選擇選項1；1人選擇選項2；11人選擇選項3；2人選擇選項4；5人選擇選項5。

一位中年男子表示，「網軍都在帶風向，而且常常胡說八道，我以為政府就是網軍頭。」一位年輕人也表示，「政府就是網軍頭，根本就不用查。」一名戴著國旗帽的男子則認為，「國民黨就是輸在網軍上，所以網軍頭不言可喻。」一位年輕人酸說，「查到最後，一定說是中共勢力滲透，什麼事都說是中共做的、中共的陰謀。」

一名男子則認為，「我是覺得都有可能啦，不過我還是相信政府，因為政府會幫我們把關嘛。」此時他身旁的女子一聽，卻不禁笑出來。

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