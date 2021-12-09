行政院長蘇貞昌9日在行政院會中表示，他非常重視農產品冷鏈物流系統，過去政府已投入新台幣近7億元補助相關設施，未來四年將投入近130億元，加速興建旗艦物流中心及區域物流中心、升級大型批發市場冷鏈設備。

農委會9日在行政院會報告「全國冷鏈物流推動情形」後指出，完善的保鮮冷鏈物流，對農產運銷非常重要，也是減少糧食浪費，更是讓優質的農漁畜產品能夠成功外銷到全世界的關鍵所在。

蘇貞昌說，台灣農產品產量豐、品質也高，但過去政府不夠重視農產品收成後，運出農場、直到消費者手上的運輸過程，政府現在要全力打造，從產地到集貨場、再到市場、賣場，都要建構一連串不中斷的冷鏈系統。

蘇貞昌說，非常重視農產品的冷鏈物流系統，三個要求就是要「衛生」、「生意」、「物盡其用」，汰舊老舊設備、增加銷售，並且減少運送過程的耗損，而這些都需要良好的冷鏈系統。

蘇貞昌說，過去三年，政府已投入近7億元，補助農民團體提升農糧品產地端冷鏈設施，已能有效延長儲架壽命50％、增加產品價格30％；在畜產品方面，輔導肉品市場附設屠宰場待運區、補助屠體運輸車與肉攤設置溫控設施，在水產品部分，也建置或修繕多處冷鏈設備，均能提升肉品、水產品的衛生安全，穩定產銷調節。

他表示，政府預計在未來四年，投入近130億元，加速興建旗艦物流中心及區域物流中心、升級大型批發市場冷鏈設備，協助農企業與農民團體建立產地冷鏈儲運設施與販售攤的溫控設備。