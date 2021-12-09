縮減購債讓債市出現震盪走勢，保德信投信表示，根據歷史經驗，過去在聯準會針對資產購買計畫開始縮減或出現重大轉折時，短期美國高收益債市往往會出現震盪加劇趨勢，不過，將時間拉長來看，升息所反映的經濟成長趨勢仍驅動美高收債持續走升，且展望明年美國景氣並無明顯放緩風險，因此這波短線修正反而可視為中長期的較佳買點。

PGIM保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，自9月至11月底近三個月美高收呈現些微負報酬，主因受到美債利率上揚影響，近期則是因為市場受通膨、新種疫情影響動盪，而使信用利差放寬，雖然預料短線在12月召開FOMC前，市場仍將偏震盪而使信用利差存在放寬可能性，但預期上揚空間有限，反觀未來有機會反應升息預期推遲，使美債利率下滑，配合息收累積，將重新驅動美高收的報酬成長。

張世民進一步說明，即便聯準會在縮減購債後接著升息，以2018年聯準會連續升息四碼的環境下，美高收違約率並無顯著攀升，2018全年平均值僅有1.8％，今年的美高收債違約率也有機會來到相對低點，因此預料美高收信用利差再放寬幅度有限，此時美高收的拉回正好提供進場布局機會。