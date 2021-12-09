仁寶今日宣布推出XR Cube雲端服務平台，以及全球第一款APAL 5G混合實境智慧眼鏡，XR Cube為「開放元宇宙平台（Open-Metaverse Platform）」雲端服務平台，結合仁寶的軟硬體技術優勢以及各領域策略夥伴，提供從5G RAN、5G通訊模組、5G無線網路分享器到5G智慧眼鏡一站購足的服務，將優先從智慧工廠、工業製造、教育訓練、技術維修、大型演唱會視聽體驗、研討會等產業上進行應用。

仁寶表示，XR Cube是一項XR延展實境雲端服務平台，目的在於集結並簡化所有部署在雲端／邊緣基礎架構上的XR 應用，進而幫助開發者打造更多樣化的延展實境服務，未來再結合5G 專網的建置，將可以服務更多樣化的裝置和不同需求的用戶。

仁寶進一步指出，XR Cube結合NVIDIA CloudXR方案，即為XR應用提供邊緣運算，增加可用性並確保運算效能。整合NVIDIA GRID方案，讓用戶最大化利用MEC伺服器上的GPU。XR Cube 將持續釋出軟體套件（SDK），如SLAM （同時定位與地圖構建）、手勢識別／控制等，近期關注研究NVIDIA OMNIVERSE，以期協助用戶高效開發XR應用。

透過XR Cube讓我們的夥伴－米菲多媒體將可實時打造個人元宇宙(UGC) 互動體驗，並擴大使用族群。以往需要重複適應開發環境，現在只需一次開發即可呈現於MR 眼鏡中。對於臉書(Meta)開發常勝軍啟雲科技，破除過往個人終端設備的GPU 限制，以XR Cube成功打造600萬個多邊形3D 模型PGC(專業生產內容)元宇宙互動體驗。而瑋柏科技的AI自主移動機器人，突破次元壁及電腦鍵盤，可介接多元操控器，並共享視角及虛實疊加指引，如同操作阿凡達般的未來工廠體驗。

隨著延展實境相關硬體設備越來越多樣化，仁寶指出，XR Cube建置統一的通用API與單一裝置介面，能支援包含符合OpenXR標準的多項終端設備，同時也提供微服務架構，支援可擴展的部署，讓用戶的開發及營運更加靈活，仁寶的 XRCube 雲端服務及軟硬體的終端應用，將整合一個全新的「元宇宙生態系」，在這個產業鏈中，囊括NVIDIA、高通、米菲多媒體、MOONSHINE、資策會、工研院、啟雲科技、瑋柏科技、VR JUMP、iKala以及TAVR等各領域策略合作夥伴。

另外，仁寶XR Cube平台也結合集團旗下子公司品牌APAL共同推出全球第一款5G混合實境智慧眼鏡，採用光波導與高通XR2晶片平台，並搭載高效6DoF SLAM系統功能，讓用戶在虛擬實境中進行各項工程的應用，而混合實境智慧眼鏡視角可達40度、內建8GB的記憶體，重量則只有469克。

仁寶表示，XR Cube結合APAL 5G MR眼鏡已經實際應用在運動競技領域，仁寶將於亞灣2021 5G 無人機大賽中，展示如何將5G低延遲以及即時定位MR 互動顯示技術，應用於無人機飛行競技上，為運動賽事創造全新體驗。