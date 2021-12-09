根據統計，美股單月正報酬機率，在年底到隔年的農曆年前後介入市場有逾5成勝率，在各主要指數中，又以科技巨頭為主的FANG+尖牙指數在年初勝率可達86％最高，法人建議投資人可趁美股短線拉回的機會布局。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，近日美股震盪主要反應Omicron變種變病毒擴散以及月中聯準會（FED）可能宣布加速縮減購債的不確定性。美國白宮首席防疫專家佛奇7日表示，初期資料顯示Omicron傳染力高、重症率可能較低，但還需幾周才能對Omicron重症率有更清楚了解。由於人類已與疫情對抗共處兩年，疫苗與治療藥物陸續問世並持續改良，美國總統拜登也明確表示不會封城，評估對經濟影響仍是可控。

且於疫情全球封鎖期間，全球累計超過5兆美元超額儲蓄，其中美國超額儲蓄也超過2兆美元，假設其中三分之一作為未來消費支出，將拉動明後年全球GDP成長2個百分點，對於後市景氣，無須過於擔憂。

市場對於不確定性的恐慌反應，正好創造更佳的進場價格，統一FANG+ ETF為複合式主題，涵蓋未來成長趨勢產業，如電動車、元宇宙、AI與大數據、雲端、電商以及金融科技等。成份股有Nvidia（輝達）、Tesla（特斯拉）、Apple（蘋果）、Google(谷歌)、Meta（原臉書）、Amazon（亞馬遜）等科技巨頭，掌握高速成長產業，同時抓住創新趨勢夢想，對於看好科技產業前景的投資人來說，是進可攻、退可守的萬用型ETF。