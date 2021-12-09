女研究員染疫因被實驗鼠咬傷？ 張上淳回應了

中研院南港P3實驗室驚傳一名20多歲女研究員確診，為首起P3實驗室染疫首例，如今染疫原因也曝光，該個案疑似因實驗操作不慎，導致遭到實驗鼠咬傷，因而感染，由於為實驗感染，因此判定為本土案例。

這名家住新北的女研究員已施打過2劑莫德納，在11月中做實驗時，遭到帶有新冠變異株的實驗鼠咬傷，之後出現咳嗽症狀長達一周，到了昨天8日嗅覺、味覺出現異常，前往醫院採檢後確診，為案16816，雙北共有85人需要送往集中檢疫所隔離。

陳時中指出，該名個案沒有出入境紀錄，對社區感染相對低，男友則為陰性。即日起實驗室暫停使用，整棟樓層工作人員全部停止辦公，居家隔離，同時要求中研院在10天內提出檢討報告。

至於傳出該個案是因帶有Alpha變異株的實驗鼠咬傷，對此陳時中表示內部通報確實證實有此情形，但目前尚無法研判是否就是如此感染，還需進一步釐清，因此才要求中研院提出檢討報告。張上淳則表示，該個案做兩次PCR皆為陽性，第一次Ct值15、第二次23，由於該實驗室除了英國變異株外，還有在研究其他變異株，因此目前無法確認感染源為實驗鼠，而個案目前判定感染的是Delta變異株。