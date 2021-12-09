前民進黨立委郭正亮。（圖／資料照片）

郭正亮揭露林秉樞案背後還有「這群人」

對於民進黨立委高嘉瑜遭到林秉樞施暴案，不斷延燒，前民進黨立委郭正亮推測，是有一群人看不下去，這群人可能是情治單位的人，還沒有要收尾！

郭正亮8日在中天電視《正常發揮》指出，目前整個政治氛圍是要把林秉樞毆打高嘉瑜的事件淡化，把林秉樞定位成壞蛋，所有事情都是他搞的。不過，強調林秉樞的壞，也對照出他的厲害，不然怎會有這麼多人跟他在一起？而且還可以請得動段宜康和詹宏志幫他去談媒體，所以此人是非常厲害！

郭正亮也強調，因為目前要因應1218公投，希望林秉樞新聞越少越好，所以現在都導向他一人幹的壞事，其他人都不講話了。

郭正亮認為，目前有一股力量在操作，就是勸高嘉瑜不要再爆料了，保證不會開除黨籍；另外也傳話給林秉樞，刑期不會太重，或許可以緩刑。

郭正亮推測，林秉樞的事情，有一群人看不下去，這群人可能是情治單位的人。根據過去經驗，會爆發弊案，很多都是有人看不下去，就會往外丟出一些非討論不可的題目。

郭正亮也披露，Qubii是多恐怖的原子彈，還把Qubii分類檔秀出來，表示有這個東西，丟出來的人就是看不下去，表示還沒有要收尾！

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