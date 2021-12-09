近兩年受疫情影響，餐飲業受創慘重，尤其是宴會廳首當其衝，台中許多知名的宴會廳近期悄悄換手經營！其中，擁有近30年歷史的「頂鮮台南擔仔麵」台中店，在租約到期不續租後，傳出由餐飲界名人陳啟禎創設的喬佑餐飲公司接手經營；此外，七期「展華花園會館」與兆品酒店台中店業主林氏家族旗下的佳信餐飲公司結盟合股、整裝再出發！兩家宴會廳均於12月起全新營運，布局搶攻婚宴與年終尾牙、春酒宴商機。

近兩年受到疫情影響，御頂（3522）國際旗下的「頂鮮台南擔仔麵」台中店業績大受影響，以今年為例，自5月中爆發疫情以來，因為餐廳全面禁止內用，單是5至7月三個月，婚宴遭退訂估計超過300桌，疫情造成台中店營運虧損。因此，御頂國際12/3代子公司-頂鮮擔仔麵公告指出，台中店在今年11/30租約到期後終止租約，並處分其相關資產案，轉由第三方企業經營。

頂鮮台南擔仔麵台中店將餐廳設備以1200萬元予以處分，據悉，由船老大餐飲創辦人陳啟禎創立的喬佑餐飲公司接手經營，12月1日起，正式更名為「台南擔仔麵」台中店。御頂國際強調，台中店原經營團隊幾乎全數留任，而餐廳業務、會員餐券等會員消費權益不受影響。

而「台南擔仔麵」台中店的台菜海鮮料理，在中台灣餐飲市場可說是遠近馳名，擁有許多老主顧，也是中部企業名人宴客的指定場地，曾榮獲國家玉山獎、兩岸十大名廚名店、經典台菜宴餐廳等獎項的肯定。台南擔仔麵台中店不受換手經營影響，2022年除夕圍爐宴約100桌已宣告被預訂一空，目前轉為搶食年菜外帶與圍爐加菜購市場商機！

此外，位於台中市七期向上路、文心森林公園旁的老牌宴會廳「展華花園會館」，過去景氣好的時候，是許多公司行號、社團喜愛的工商宴會、尾牙、春酒宴等熱門場地，不過，受到疫情影響，自今年7月起暫時歇業。如今，隨著與兆品酒店台中店業主結盟合股、整裝再出發，準備重現經典粵菜好味道搶市。

展華花園會館12/4試營運，12/8正式開幕，推出「秋福軒港式茶餐廳」揭開序幕，有多樣經典港式點心、燒臘拼盤、蒸籠佳餚、廣式熱炒等美味料理，12月份推出「經典港式 雙人套餐」兩人888元起，12月開幕慶再享平日免茶資、假日免加價的用餐優惠；12月來店用餐，邀請於「展華花園會館 FB粉絲專頁拍照打卡、按讚、加入LINE＠」即可獲得達客芝麻包一對。

此外，展華花園會館看好疫後宴會市場將蓬勃發展，斥資千萬打造聲光設備、LED電視牆，搶攻不同宴會需求，全館宴席最高可容納180桌、千人會議場地。自12月全新開幕以來，1～68桌的專屬宴會空間，主打喜宴、尾牙、春酒、企業會議，2022年除夕圍爐宴早已預約爆棚，必須再加開宴會廳因應；隨著疫苗施打涵蓋率提升、疫情趨緩，企業舉辦聯合尾牙或微型尾牙、部門聚餐等預約熱絡，目前週末檔期接近客滿、週間預約也陸續增加。