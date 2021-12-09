中國人民銀行（大陸央行）今（9）天晚間宣布，自2021年12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的7％提高到9％。消息傳出後，在岸和離岸人民幣匯率出現直線下跌，盤中一度跌破6.38關口，最多下跌400基點左右。

這是人行今年第二次上調外匯存準率，上一次是在今年5月31日，宣布從6月15日起從5％上調至7％。

人行今日最新公布的資料顯示，11月末，外幣存款餘額1.02兆美元。市場人士認為，提高外匯存款準備金率可凍結約200億美元的外匯流動性，有助於縮小內外利差，減緩人民幣進一步升值的壓力。

外匯存款準備金是指金融機構按照規定將其吸收外匯存款的一定比例交存人行的存款。外匯存款準備金率則指金融機構交存人行的外匯存款準備金與其吸收外匯存款的比率。

外匯存款準備金率是人行應對人民幣升值的工具之一。從2005年1月15日起，金融機構外匯存款準備金率統一調整為3％；2006年8月，外匯存款準備金率從3％上調至4％；2007年5月外匯存款準備金率由4％提高到5％。在沉寂了14年後，人行今年5月31日再次宣布上調存准率。2006年和2007年兩次調整的幅度都是1個百分點，今年兩次的上調幅度則都是2個百分點，幅度明顯加大。

分析師表示，外匯存款準備金率提高後，一方面是鎖定銀行持有的外匯規模，避免向人行結匯進而導致外匯占款的被動投放；另一方面，可以回收銀行體系的外匯流動性，抑制外匯貸款的規模擴張，通過減少外幣供應量進而抑制人民幣升值。