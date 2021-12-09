第16屆台商論壇今在江蘇淮安舉辦，簽約投資項目37個，金額達394億元人民幣。（中國台灣網）

大陸全國台企聯會長李政宏。（中國台灣網）

第16屆台商論壇今天（12月9日）在江蘇省淮安市舉行，本屆論壇以「深耕產業融合發展 共享機遇開創新局」為主題，近200名兩岸學者和企業界人士參會，共同分析新形勢、發掘新契機、探索新模式，共話兩岸產業融合發展大計。據統計，本屆台商論壇共簽約項目37個，總投資394億元人民幣。

據中國台灣網報導，淮安市委書記陳之常在論壇致辭中表示，淮安正努力推動台資高地「二次創業」，圍繞「雙循環」新格局發展帶來的重大機遇，在新一代信息技術、新型裝備製造、綠色食品、特色現代農業等台資優勢領域，為廣大台商、台企，提供良好配套和豐厚土壤，讓來到淮安的投資者有「吾心安處是淮安」的歸屬感和幸福感。

大陸全國台企聯會長李政宏認為，近幾年的快速發展，淮安不僅兼具了「水陸空鐵」四位一體的交通條件，而且相關優惠政策正在產生積極而顯著的效應。大陸全國台企聯願進一步加強與淮安在各層面、各領域的交流合作，為台商開拓大陸內需市場搭建平台，推動淮安與台灣企業界合作取得更大的成效。

大陸海協會前會長陳德銘向論壇致賀信。因為疫情原因，一些身處台灣的台灣政經界人士未能跨海到場，他們以網路視訊的形式對本屆台商論壇也發出祝福。其中，有中國國民黨前主席洪秀柱、台灣工業總會理事長王文淵等人。

論壇期間舉辦了台資項目簽約儀式、「海峽兩岸交流基地、淮安台資集聚示範區產業工人培訓學揭牌儀式」、PCB採購與供應鏈淮安峰會等活動。據統計，本屆台商論壇共簽約項目37個，總投資394億元（人民幣，下同），其中工業項目34個，總投資384億元；服務業項目2個，總投資9億元；農業項目1個，總投資1億元。

目前，淮安已累計批准台資項目1400多個，總投資210多億美元，形成了「南有昆山，北有淮安」的台資集聚新格局，使其成為繼東莞、深圳、昆山之後，大陸又一處新的台商集聚地。