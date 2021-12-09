女研究員確診匡列85人送集檢所 中研院10天內提檢討報告

國內驚傳1名中研院實驗人員染疫，中央流行疫情指揮中心晚間正式宣布列為案16816。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天稍早已赴現場坐鎮指揮，晚間於記者會上表示，該個案接受兩次PCR皆為陽性，第一次Ct值為15，第二次為23，主要症狀是咳嗽、嗅味覺異常，大致上狀況都還不錯，咳嗽已有所改善，還是有一點嗅味覺異常，其他沒有特殊問題。

今天下午，張上淳與疾管署防疫醫師已到場了解情況並召開會議。外傳該個案是遭帶有Alpha病毒株的實驗小鼠咬傷而感染，張上淳表示，初步了解，該實驗室不只有操作英國病毒株，還有其他病毒株。

疫情指揮中心指揮官陳時中證實，個案為一名曾任中研院基因體研究中心的實驗室人員，初步研判是在11月中操作實驗時因接觸病原體而感染，根據眾多跡象顯示，染上Delta變異株的可能性最高，目前除匡列85名接觸者隔離外，也要求中研院10天內繳交檢討報告。

陳時中表示個案曾在11月中旬工作時接觸到病原體，當下無症狀，11月26日開始出現輕微咳嗽，到了12月4日時咳嗽加劇，12月8日出現嗅味覺異常，經就醫採檢後於今日確診。

陳時中指出，個案有一名男友為親密接觸者，目前初驗結果為陰性，已經被匡列隔離中，全數匡列接觸者已送至集中檢疫所隔離，由於當初規劃時就有預留國內使用的量，應不會影響春節返台旅客的需求。

個案究竟是在哪個環節出錯染疫？陳時中表示，中央對於實驗室的SOP都規定得相當清楚，依據新型冠狀病毒之實驗室生物安全指引，有關從事新冠病毒檢驗研究相關實驗室之工作人員，應落實健康監測；如實驗室工作人員出現疑似感染症狀，應主動通報實驗室主管並盡速就醫評估，並於就醫時主動告知醫師相關暴露風險；操作新冠檢驗研究相關實驗室工作人員，應盡速完成新冠疫苗接種。

陳時中說根據疫調，個案曾自行做快篩，結果為陰性，現在要知道她到底有沒有把健康監測向上級報告，才會要求中研院在10內交出報告。